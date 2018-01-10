نقيب الصيادلة: هناك 800 صنف دواء ناقص في السوق

قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، إن هناك 800 صنف دواء بالاسم التجاري ناقص في السوق، وذلك وفقًا لآخر إحصاء أجرته لجان الصيدليات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة حل الدولة مشكلة نواقص الأدوية بشكل سريع.

وأضاف «عبيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الأربعاء، قائلا: «الوزارة بتقول إن نواقص الأدوية يصل عددها إلى 199، لكن الحصر الفعلي يأتي من الصيادلة، فنحن نتواصل بشكل مستمر مع الصيدليات والمصانع، ورصدنا يكون دقيق جدًا».

واستطرد: «مصر دولة كبيرة ولا يصح أن يكون لدينا كل تلك النواقص، المفترض أن يتم وضع خطة لحل هذه الأزمة، والاجتماع مع أصحاب الشركات لبحث أسباب نقص هذا الكم من الدواء».

وعن تخصيص الحكومة 30 مليون جنيه لشراء نواقص الدواء، أوضح أن هذا المبلغ المخصص لحل الأزمة صغير جدًا، متقدمًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.

يُذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أعلن اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على الطلب المقدم من الوزارة للموافقة على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بمبلغ 30 مليون جنيه لشراء نواقص الأدوية.