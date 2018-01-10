رئيس كوريا الجنوبية مستعد للقاء زعيم الجارة الشمالية

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، إنه مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "إذا توفرت الظروف الملائمة".



وأضاف مون، في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي اليوم: "إذا توفرت الظروف الملائمة، واتضحت الرؤية، فإنني على استعداد للقاء القمة مع كوريا الشمالية"، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.



وتابع: "أترك الباب مفتوحا لأي نوع من الاجتماعات منها لقاء القمة إن كانت العلاقات بين الكوريتين تتطلب ذلك"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن إجراء لقاء القمة من أجل مجرد اجتماع".



واستطرد: "مع تحسين العلاقات بين الكوريتين، لابد من حل قضية الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، ويمكن تحسين العلاقات مع حل قضية الأسلحة النووية، ويمكن حل القضية بعد تحسين العلاقات".



وأضاف: "لا يمكن أن يكون الحوار هو الحل الوحيد، يمكن أن يقوم المجتمع الدولي بفرض عقوبات مشددة وممارسة الضغوط على كوريا الشمالية إذا لم تبد موقفا جادا أو في حال تجرأت بارتكاب استفزازات عسكرية مرة أخرى".