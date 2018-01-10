روسيا: الطائرات المهاجمة لقاعدة حميميم أقلعت من منطقة للمعارضة المعتدلة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطائرات بدون طيار، التي هاجمت قاعدة "حميميم"، أقلعت من جنوب غرب منطقة خفض التصعيد في إدلب، التي تسيطر عليها تشكيلات المعارضة السورية المعتدلة.



وذكرت صحيفة "النجم الأحمر" الناطقة بلسان وزارة الدفاع الروسية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الوزارة تأكدت أن هذه الطائرات أقلعت من منطقة "الموزرة السكانية، التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد في إدلب.



وأضافت أن وزارة الدفاع الروسية بعثت برسالتين إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الجنرال أكار خلوصي ورئيس جهاز الاستخبارات التركية حقان فيدان تحثهما على ضرورة تنفيذ أنقرة للالتزامات التي أخذتها على عاتقها بضمان الامتثال لوقف الأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلحة التي تحت سيطرتها، وضرورة تكثيف العمل لوضع نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب من أجل منع مثل هذه الهجمات للطيارات بدون طيار على أية مواقع.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الإثنين الماضي عن إحباط محاولة هجوم للإرهابيين باستخدام طائرات بدون طيار على قاعدة "حميميم" الجوية وقاعدة القوات البحرية الروسية بمدينة طرطوس الساحلية السورية ليلة 6 يناير الجاري، حيث تم الكشف على 13 هدفا جويا صغير الحجم تقترب من المنشآت العسكرية الروسية وتم التصدي لهذا الهجوم بمهارة عالية، بما في ذلك باستخدام أساليب الحرب الإلكترونية.