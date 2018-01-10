بانون يتخلى عن منصبه بشبكة «بريتبارت» بعد خلافه مع ترامب

تخلى ستيف بانون، أحد مهندسي فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن منصبه بشبكة أخبار بريتبارت، بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي فيها منذ عام 2012، وفقا لما ذكرته الشبكة الثلاثاء.



وأعلن لاري سولوف، كبير المديرين التنفيذيين لشبكة أخبار بريتبارت، رحيل بانون في تدوينة على الموقع الإلكتروني للشبكة.



وقال سولوف إن "ستيف هو جزء مهم من تراثنا، وسنظل دائما ممتنين لإسهاماته، وما ساعدنا على تحقيقه".



ويأتي رحيل بانون بعد تعليقات أدلى بها حول أحد أبناء ترامب في كتاب نشر مؤخرًا. وفي الكتاب الذي نشره مايكل وولف، وصف بانون ترامب الابن بأنه "خائن" و"غير وطني" على خلفيه اجتماع جمعه في 2016 بمسؤولين روس.



وقال بانون، المستشار الاستراتيجي السابق لترامب، الذي ترك منصبه في البيت الأبيض في أغسطس: "إنني فخور بما حققه فريق بريتبارت في فترة قصيرة جدًا من الوقت في بناء مؤسسة إخبارية عالمية المستوى".