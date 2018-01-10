«الداخلية» تلبي طلب مواطن لوالديه وتكرم بطلة إفريقيا في تنس الطاولة

تلقى قطاع حقوق الإنسان، اتصالا تليفونيا من المواطن محمود بدر حسانين، يلتمس مساعدته لتجديد بطاقتى الرقم القومى لوالده (مصاب بجلطة وملازم الفراش)، ووالدته (مصابة بآلام مزمنه تعيق حركتها).

وجه اللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية، لإنهاء إجراءات تجديد البطاقات، وتم توجيه أحد ضباط القطاع بصحبته ضابط الأحوال المدنية، وتم التقابل مع المواطنين المذكورين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد البطاقات مما كان له مردودا إيجابيا لديهما وأسرتهما.

كما وجه اللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، بالتنسيق مع اللواء عبد المطلب الدسوقي، مساعد الوزير لمنطقة سيناء، بتكريم المواطنه فادية سمير، بطلة إفريقيا، ورابع العالم في تنس الطاولة من فوق الكرسي المتحرك، وذلك بمنحها مكافأة ودرع الوزارة وهي من سكان مدينة العريش.

وأعربت بطلة إفريقيا، عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، وأن الإرهاب لن يمنعها من تحقيق أحلامها.