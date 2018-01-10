وفد إيطالى يزور «كامبريدج» للتحقيق فى مقتل «ريجينى»

أفادت وكالة الصحافة الإيطالية (آجى) بأن وفد ايطالى توجه، اليوم، إلى جامعة «كامبريدج» البريطانية، وذلك لاجراء بعض المهام الخاصة بالتحقيق فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عثر على جثته مقتولا فى مصر أوائل العام الماضى.

وأوضحت الوكالة الإيطالية أن الوفد يضم المدعى العام الإيطالى سيرجو كولايكو وبعض أفراد القوات الخاصة الإيطالية، وذلك بالتعاون مع الشرطة المحلية الإيطالية.

ومن المتوقع أن يجرى الوفد الإيطالى بعض المهام الخاصة بالتحقيقات ومنها استجواب أستاذة ريجينى والمشرفة على أبحاثه فى جامعة كامبريدج مها عبدالرحمن (مصرية الأصل)، بحسب الوكالة.

وكانت النيابة العامة الإيطالية أرسلت فى 9 أكتوبر الماضى إلى السلطات البريطانية طلبا رسميا لاستجواب مها عبدالرحمن، وذلك بعدما رفضت الأخيرة الإجابة على أسئلة المدعى العام الإيطالى فى وقت سابق.

ووفقا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، رفضت عبدالرحمن فى عام 2016 تسليم الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، فضلا عن أجهزة الحواسيب للمحققين الإيطاليين، وذلك للتحقيق معها فى تفاصيل العلاقة التى كانت تجمعها بريجينى، والتى لم تدل بأى تفاصيل بشأنها.

إلى ذلك، أشارت وكالة (آجى) إلى أن جامعة كامبريدج تستمع فى الوقت الحالى لشهادة الطلاب الذين درسوا مثل ريجينى لفترات معينة فى مصر، وهى الخطوة التى طالبت بها روما الجامعة البريطانية فى خطابات إنابة قضائية سابقة.