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مسؤول بحركة فتح ينفى لقاء «حسن نصر الله» في بيروت

رام الله - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 10 يناير 2018 - 8:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 يناير 2018 - 8:08 م

نفى مسؤول في حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء تقارير إعلامية عن لقائه مؤخرا أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، في بيان إن ما نشرته وسائل إعلام حول زيارته الى بيروت ولقائه حسن نصر الله غير صحيحة جملة وتفصيلاً.

وناشد الأحمد المواقع الصحفية ووسائل الإعلام "عدم التسرع بنشر أخبار ومعلومات لا صلة لها بالواقع، وهي من نسج خيال كاتبها"، معربا عن أمله ألا تتورط وسائل إعلام أخرى بإعادة نشر الخبر "المفبرك" المشار إليه.

وكانت تقارير ذكرت أن الأحمد اجتمع مع نصر الله مبعوثا من عباس قبل أيام لبحث تنسيق المواقف فيما يتعلق بالإعلان الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي.


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