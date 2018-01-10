كتبت - رضوى عطا الله

عقد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأربعاء، للإفصاح عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49 والذي من المقرر انعقاده في الفترة ما بين 26 يناير حتى 10 فبراير المقبل.

وحضر المؤتمر فريد دحمان نائب سفير الجزائر، وعادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وتحل الجزائر ضيف شرف المعرض هذا العام، ومن المقرر أن يكون شعاره "القوى الناعمة.. كيف؟".

وعن شعار المعرض قال هيثم الحاج إن "القوى الناعمة هي التي تصنع لها مصر المحددات الثقافية التي تتواصل بها مع العالم"، موضحًا أنه يمثل التعاون بين المؤسسات الثقافية، وليس مقتصرا علي هيئة الكتاب فقط.

أعلن «الحاج» مشاركة 27 دولة، من بينها 15 دولة عربية، و 2 إفريقية و10 دول أجنبية، و 848 ناشرا، كما يشارك عددا من الكتاب والأدباء وحوالي 70 ناشرا وهم 10 في المئة من الناشرين.