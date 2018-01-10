«بلومبرج»: 105 مليارات دولار ثروة مؤسس «أمازون»

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ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أمس، أن ثروة مؤسس شركة «أمازون» ومديرها التنفيذى جيف بيزوس، بلغت 105.1 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 5 مليارات عن آخر إحصاء لها فى نوفمبر الماضى.

وأوضحت الوكالة أن سبب زيادة ثروة بيزوس يعود إلى نمو قيمة أسهم أمازون، التى تعتبر أكبر المتاجر على الإنترنت فى العالم، حيث ارتفع سعر السهم الواحد منذ بداية يناير بنسبة 6.6%.

وأوضحت الوكالة أن بيزوس احتل المركز الأول فى قوائم أثرياء العالم فى أكتوبر، وتجاوزت ثروته 100 مليار دولار للمرة الأولى فى نوفمبر الماضى.

وأدت القفزة التى تحققت فى ثروة رئيس شركة «أمازون» إلى تفوقه على المستوى الذى وصلت إليه ثروة مؤسس شركة «مايكروسوفت»، بيل جيتس (تبلغ حاليا 93.3 مليار دولار).

ويملك بيزوس صحيفة «واشنطن بوست»، بالإضافة إلى شركة «بلو أوريجين»، التى تعمل على تطوير المركبات الفضائية.

وتعتبر «أمازون» أكبر شركة فى العالم لبيع السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت. وقد أسسها بيزوس فى عام 1994. وقد انتقلت «أمازون» تدريجيا من بيع الكتب والتسجيلات الموسيقية إلى بيع أشرطة الفيديو وألعاب الفيديو والإلكترونيات.

كما أنها الأولى فى الولايات المتحدة التى عرضت على المستخدمين شراء الأفلام الرقمية للتمكن من مشاهدتها دون الاتصال بالإنترنت. وشكل حجم التداول لدى الشركة فى عام 2016 نحو 136 مليار دولار.