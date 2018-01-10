الرئيس الإيراني يأمر بالإفراج عن جميع الطلاب المحتجزين منذ التظاهرات

قال وزير العلوم الإيراني منصور غولامي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أصدر أوامره بالإفراج عن جميع الطلاب الذي تم اعتقالهم خلال المظاهرات المناهضة للسلطة في إيران الأسبوع الماضي.

وأضاف الوزير، بعد اجتماع وزاري: «بعد مشاورات مع وزير الداخلية ورئيس الخدمة السرية، أصدر الرئيس أوامره بالإفراج عن جميع الطلاب خلال 24 إلى 48 ساعة».

ويشار إلى أنه يعتقد أنه تم إلقاء القبض على 3700 متظاهر عقب المظاهرات التي اجتاحت مدن في أنحاء إيران. ولم يعرف بالتحديد عدد الطلاب بين المحتجزين، ولكن تقارير غير مؤكدة قالت إن عدد الطلاب يبلغ 100.