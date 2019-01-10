أعلنت الحكومة اليمينية في النمسا، اعتزامها خفض الأعباء الضريبية بمقدار 5ر4 مليار يورو (2ر5 مليار دولار) سنويا حتى عام 2022.



وقال المستشار النمساوي "سيبستيان كرتس" للصحفيين، إنه اعتبارا من العام المقبل سيتم خفض قيمة رسوم التأمين الاجتماعي لأصحاب الدخول المنخفضة بواقع 700 مليون يورو، كما سيتم اتخاذ خطوات إضافية تشمل خفض ضريبة الدخل وتبني سياسات تجعل النمسا أكثر جاذبية للشركات بحسب ما ذكره أعضاء الحكومة النمساوية دون تقديم المزيد من التفاصيل.



وأضاف "كيرتس" اليوم "نعمل حاليا على وضع التفاصيل" لهذه الخطوات.



كانت الدولة النمساوية قد جمعت في العام الماضي ضرائب من المواطنين والشركات قدرها 7ر86 مليار يورو بحسب غرفة التجارة النمساوية.



من ناحيته، تعهد "هاينز كريستيان ستراخه نائب المستشار النمساوي اليميني المتطرف بعدم تمويل تخفيض الضرائب بزيادة رسوم أخرى، قائلا "هذا إصلاح ضريبي يتدفق من الدولة إلى المواطنين".



وترغب الحكومة النمساوية في تمويل التخفيضات الضريبية من خلال خفض الوظائف الحكومية وزيادة حصيلة ضرائب الدخل بفضل الأداء القوي للاقتصاد النمساوي.



في الوقت نفسه تعتزم النمسا فرض "ضريبة رقمية" على أنشطة شركات الإنترنت العملاقة مثل "فيسبوك" و"جوجل" في النمسا، دون المساس بالشركات النمساوية العاملة في هذا المجال.