كوريا الجنوبية تتفق مع السعودية على خطة عمل للتعاون في مجال الملكية الفكرية

يعتزم المكتب الكوري للملكية الفكرية المشاركة كشريك استراتيجي في مشروع إنشاء نظام بيئي للملكية الفكرية لـ "رؤية المملكة 2030" التي تتخذها المملكة العربية السعودية كاستراتيجية للنمو الوطني.

جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الخميس.

وعقد رئيس المكتب الكوري الجنوبي بارك وون-جو والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية عبد العزيز بن محمد السويلم محادثات رفيعة المستوى بشأن الملكية الفكرية الأربعاء في سول حيث وقعا على خطة العمل للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين سول والرياض.

وتحتوي خطة العمل هذه على برامج التعاون بين البلدين، بما فيها وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للملكية الفكرية وتطوير نظام المعلومات الإدارية حول براءات الاختراع وتطوير القوى العاملة المتخصصة في مجال الملكية الفكرية.

وتم تحديد النقاط الرئيسية لمشروع التعاون بين البلدين لخلق نظام بيئي للملكية الفكرية في السعودية مثل نوع المشروع ونطاقه ومدته.

ومن أجل التنفيذ السلس لمشروع التعاون بين البلدين، تنص خطة العمل على أن كوريا الجنوبية ترسل 15 خبيرا في الملكية الفكرية إلى السعودية، وأن تتكفل السعودية بالتكلفة الإجمالية لمشروع التعاون.

يذكر أن المكتب الكوري للملكية الفكرية أرسل 5 خبراء لفحص براءات الاختراع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2014 في إطار مشروع التعاون. وقام بتنفيذ مشروع تطوير النظام المعلوماتي لإدارة براءات الاختراع بقيمة 5ر4 مليون دولار بنجاح في الإمارات ووقع على عقد للصيانة والإصلاح، بحسب يونهاب.

وقال رئيس المكتب ، إن خطة العمل هذه ستدعم تنفيذ رؤية المملكة 2030 في مجال الملكية الفكرية وستسهم في تعزيز التعاون المستقبلي بين كوريا والسعودية.