مصدر بالتموين: «القابضة الغذائية» طرحت عبوة الزيت الكيلو بـ19 جنيه

.. وللمواطن حق اختيار السلع وفقا لاحتياجات أسرته وعدد الأفراد المقيدين بطاقته



قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، رفعت سعر عبوة الزيت 5 جنيهات مع زيادة وزنها 200 جرام، بحيث أصبحت تطرح عبوة الزيت وزن كيلو بسعر 19 جنيه، بدلاً من وزن 800 جرام بـ14 جنيه، مضيفًا أن البقالات والمنافذ التموينية المنوط بها صرف سلع البطاقات التموينية، تطرح عدد كبير من السلع أمام المواطنين بأسعار مختلفة، ولكل مواطن الحق في اختيار ما يريد من السلع وفقا لاحتياجات أسرته وعدد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن اللجنة المركزية بالشركة القابضة تعمل على شراء احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية بشكل مجمع لتكون أسعارها مخفضة، ومن ثم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بشكل عام، لافتا إلى أن سعر السلعة يتحدد وفقا لسعر الجملة وبزيادة هامش ربح بسيط للغاية.

وأكد أن دور الشركة القابضة متوازن للغاية فى الأسواق المحلية، حيث يعد دورا اجتماعيا قبل أن يكون ربحيا، خاصة أنه يهدف لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى أن الوزارة تسعى لتقليل حلقات تداول السلع ما يساهم في خفض معدلات الفاقد منها وتعمل على خفض أسعارها وتحافظ على توافرها بالأسواق.

وأشار المصدر، إلى أن المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية، أحد سبل الوزارة لضبط منظومة التجارة الداخلية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والحفاظ على توافر السلع بأسعار مناسبة، مؤكدا أن الفترة المقبلة سيجني المواطن ثمار ضبط منظومة التجارة الداخلية والقضاء على العشوائية المنتشرة بالأسواق.