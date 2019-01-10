=بومبيو يلقى خطابه فى الجامعة الأمريكية.. و«بوليتيكو»: الخطاب يناهض رؤية أوباما للمنطقة عام 2009 ويركز على مهاجمة إيران



يخاطب وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، اليوم، الشرق الأوسط من القاهرة، حيث من المقرر أن يلقى كلمة يشرح فيها سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تجاه المنطقة، بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، على هامش زيارته لمصر ضمن جولة بدأت بالأردن، ثم العراق وتشمل دول الخليج (قطر والسعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت)، وتستمر حتى 15 يناير الحالى.



وقبيل توجهه للمنطقة، قال بومبيو، فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على «تويتر»: «أتوجه إلى الشرق الأوسط لتوصيل رسالة واضحة إلى أصدقائنا وشركائنا فى الشرق الأوسط مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة بقضايا المنطقة، وبهزيمة تنظيم داعش، وأيضا بمواجهة الأنشطة الإيرانية التى تزعزع الاستقرار».



من جانبه، رحب توم جولدبيرجر القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة بزيارة بومبيو، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «السفارة الأمريكية بالقاهرة تتطلع قدما نحو الترحيب بوزير الخارجية مايك بومبيو وتحقيق زيارة ناجحة جدا له لأصدقائنا وشركائنا المصريين».



إلى ذلك، نقلت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، عن مصادر مطلعة ما قالت إنه ملامح خطاب بومبيو فى القاهرة، مشيرة إلى أن الوزير الأمريكى سيحرص تحديدا على توجيه انتقادات حادة إلى سياسات إدارة الرئيس الديمقراطى السابق باراك أوباما تجاه دول الشرق الأوسط.



وقالت المجلة، فى تقرير لها، أمس الأول، إن اختيار بومبيو للقاهرة لإلقاء خطابه، له دلالات رمزية، حيث المدينة نفسها التى ألقى فيها أوباما خطابه الشهير إلى العالم الإسلامى عام 2009، مشيرة إلى أن بومبيو يعتزم التنصل من رؤية أوباما ومهاجمة إيران والتأكيد أن ترامب لديه أفضل المصالح فى المنطقة.



ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين، ذكرت أنهما اطلعا على الخطاب، وأن المسودات الأخيرة للخطاب بها نكهة خاصة ضد أوباما، حيث سعى الأخير عام 2009 إلى «بداية جديدة» مع الدول ذات الأغلبية المسلمة، وسط تداعيات الغزو الأمريكى للعراق. موضحين، أن خطاب بومبيو سيتضمن التركيز على أن سياسات أوباما ساهمت فى صعود «داعش»، وسيصر «بومبيو» على أن إيران، الدولة التى حاول أوباما التعاون معها، هى الإرهابى الحقيقى.



فى غضون ذلك، التقى بومبيو، أمس، رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى ومسئولين آخرين، بعد وصوله إلى بغداد فى زيارة غير معلنة مسبقا، وفق ما جاء فى بيان رسمى صادر عن المجلس. وأعلن بومبيو من الأردن، قبيل توجهه للعراق أن القتال لهزيمة تنظيم داعش وإيران لا يزال هو المسألة الأكثر إلحاحا فى المنطقة.



تأتى زيارة بومبيو بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المفاجئ أنه سيسحب كل القوات الأمريكية، البالغ قوامها نحو 2000 جندى، من سوريا مما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة.