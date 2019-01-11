قال باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا يمانع في العودة لنادي الزمالك ولكنه يرغب في المشاركة في المباريات مشددًا أنه لا يعرف مصيره حتى الأن مع الفريق.

وقال مرسي في تصريحات لقناة أون سبورت :" كنت مستعد للانتقال لنادي سموحة وقمت بتجهيز كل الأمور من اجل المشاركة مع نادي سموحة وفوجئت بتجميد الأمور وعدم تحديد مصيري".

وأضاف :" الزمالك له فضل كبير ولن أفتعل أزمة ولكني أرغب في العودة للمشاركة في المباريات من أجل العودة للزمالك من جديد .. اتفقت مع رئيس الزمالك على الانتقال على سبيل الاعارة لنهاية الموسم حتى أعود المهاجم الأول في الفريق وفوجئت بالأحداث الأخيرة وتجميد المفاوضات وعدم تفعيل العقد".

وشدد مرسي أنه هناك بعض الأشخاص داخل نادي الزمالك لديهم رغبة في تجميده رافضًا الأفصاح عن اسمائهم مطالبهم بتركه يعود للملاعب من اجل مصلحة الزمالك قائلًا :" أرفض دور الموظف .. انا لاعب كرة حققت بطولات مع الفريق وأرغب في العودة بقوة".

وردًا على سؤال انتقال اللاعب لنادي أخر بخلاف نادي سموحة قال مرسي :" الزمالك أو سموحة .. لن أخوض التجربة في نادي أخر".