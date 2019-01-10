اتفاق عراقي إيراني على تشكيل لجنة لمتابعة تسديد مستحقات مالية لدى بغداد

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بحث مسؤولون من العراق وإيران، اليوم الخمس، آلية تسديد المستحقات الإيرانية لدى العراق جراء استيراد الطاقة الكهربائية والغاز من طهران.

وقالت وزارة المالية العراقية، في بيان، إن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية العراقي فؤاد حسين، اجتمع مع وزير النفط الإيراني بيجين زنكنة، الذي يزور العراق حاليا.

وأوضح أن المسؤولين من الجانبين بحثا "أفضل السبل والحلول لتسديد المستحقات الايرانية على العراق، جراء شراء الطاقة الكهربائية والغاز، والاتفاق على تشكيل لجنة فنية مختصة من الطرفين في هذا المجال".

ويستورد العراق أكثر من 1000ميجاواط من إيران لسد النقص في إنتاج الطاقة الكهربائية، كما يستورد الغاز لتشغيل محطات انتاج الطاقة الكهربائية.

وتتجاوز المستحقات الإيرانية لدى العراق جراء استيراد الكهرباء والغاز من طهران، نحو مليار دولار.