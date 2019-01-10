«الخدمات الحكومية»: قانون المناقصات الجديد النواة الأولى لتنظيم التعاقدات بالشراء الإلكتروني

• «شفيق»: القانون الجديد يساعد على تقليل فرص احتكار الشركات الكبرى للمشاريع



قدم المدير العام بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، الدكتور إيهاب شفيق، شرحا تفصيليا لمواد قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 الجديد والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، والفرق بينه وبين القانون الملغي العمل به رقم 89 لسنة 199، موضحًا أن القانون الجديد يعد النواة الأولى لتنظيم التعاقدات عن طريق الشراء الإلكتروني مواكبة لمتطلبات العصر الحديث.

وأضاف شفيق -اليوم الخميس خلال الورشة التدريبية التي عقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة 3 أيام، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بمقر الجهاز- أن القانون الجديد أتاح فرصة للشركات المتوسطة والصغيرة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعمل التسهيلات الكثيرة من أهمها إعفاء الشركات من التأمين المؤقت لتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية وتشجيعا لها على الاستثمار وتماشيا مع منظومة التنمية المستدامة التي تستهدف تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأكد أن القانون الجديد أعفى الشركات الصغيرة من تقديم سابقة أعمال أو سيرة ذاتية بحكم أنها في مرحلة النمو، وهذا يساعد على التقليل من فرص احتكار الشركات الكبرى للمشاريع، كما أنه من شأنه أن يقضي على التواطؤ والفساد، مضيفًا أنه تضمن أيضًا إنشاء بوابة إلكترونية للتعاقدات العامة والتي يتم نشر جميع التعاقدات والمناقصات عليها، بما فيها نشر الخطة التعاقدية وإجراءاتها ونتائجها وذلك تطبيقا لمبادئ الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص.

وأوضح أن القانون الجديد وضع طرقا مستحدثة غير تقليدية للتعاقد، فتم إنشاء طرق جديدة للتعاقد مثل "المناقصة ذات المرحلتين"، والتي تتيح الوصول لعرض فني مدقق واضح للطرفين، مضيفًا أنه أسلوب جديد للتعاقد باسم "الاتفاقية الإطارية"، فيتم فيها الاتفاق على الإطار العام بما فى ذلك تحديد المدة والأصناف دون الاتفاق على كم الأصناف فمن الممكن أن تزيد أو تقل وذلك لإتاحة المرونة للتعاقد وتتيح أيضا دخول شركات لم تكن في الحسبان في العملية التعاقدية.

وتناولت الورشة أيضًا أن القانون الجديد لا يتعارض مع أحكام قانون الاستثما رقم 72 لسنة 2017، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، كما لا يتعارض مع القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشرعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

كما تناولت الورشة المقارنة بين القانون الجديد والقانون القديم وهو قانون 89 لسنة 1998، والذي تم العمل به لمدة 20 عامًا تقريبًا، كما تناولت الفروق الجوهرية التي تميز القانون الجديد للتعاقدات، حيث يشتمل على أنظمة جديدة لعمليات الشراء والبيع والاستئجار، فيتيح استئجار المنقولات مثل السيارات أو الأتوبيسات لنقل الموظفين، واستئجارها من شركات متخصصة بما تشتمل عليه من صيانة للسيارات وتوفير قطع الغيار وتوفير السائقين، عكس القانون السابق فكان على الجهة المستأجرة توفير الصيانة والسائقين وقطع الغيار، وكان يتيح استئجار العقارات فقط.