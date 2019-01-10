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الأهلي يقيد 3 صفقات جديدة لقائمته الأفريقية

عمرو فهمي
نشر فى : الخميس 10 يناير 2019 - 10:54 م | آخر تحديث : الخميس 10 يناير 2019 - 10:54 م

أعلن عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي عن إضافة 3 لاعبين جدد في القائمة الإفريقية للفريق قبل مواجهة السبت المقبل أمام فيتا كلوب في مستهل دور المجموعات.

وقال عدلي القيعي عبر برنامجه "ملك وكتابة" على قناة النادي الأهلي أن النادي أضاف حسين الشحات، ياسر إبراهيم ورمضان صبحي لقائمته الإفريقية.

وأضاف النادي الأهلي في القائمة الأولى 23 لاعبًا، وبذلك أصبح لدى النادي 26 لاعبًا، وسيكون أمامه فرصة إضافة 4 لاعبين آخرين.

ويمتلك الأهلي عدد من اللاعبين خارج القائمة الإفريقية، محمود وحيد، صالح جمعة، جونيور أجايى، رامي ربيعة، وأحمد الشيخ.

ويلعب الأهلي أمام فيتا كلوب في التاسعة من مساء السبت المقبل مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


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