تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات الأسبوع المقبل، يأتي في مقدمتها اجتماع لجنة الشئون الصحية البت، حيث تستعرض وزيرة الصحة، هالة زايد بيان بجهود الوزارة خلال الفترة الماضية للارتقاء بالمنظومة الصحية، وعرض ما تم بشأن تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات القناة، في اجتماع بلجنة الشئون الصحية في مجلس النواب السبت المقبل.

أما لجنة الصناعة فتنظر الأحد المقبل، طلبات الإحاطة المقدمة من نواب، بشأن الأوضاع المتردية لشركة الحديد والصلب المصرية بالتبين، وسبل حل المشكلات التي تعترضها، وعدم تطوير شركة النصر لصناعة السيارات وتوقف العمل بها مما أثر على تأخر مصر في إنتاج سيارة مصرية 100%، وطلب إحاطة بشأن عدم تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحد من الشكاوى من المنتجات الغذائية المنتجة محلياً وزيادة الصادرات المصرية منها، بينما تناقش الاثنين سياسة الحكومة تجاه المساندة التصديرية للصناعات الوطنية ومراعاة اعتمادها بالموازنة العامة للدولة لأهميته في تحسين القدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج للنفاذ للأسواق الخارجية في ضوء طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب طارق فاروق متولي في هذا الشأن، بحضور المالية محمد معيط.

فيما يشارك محافظ البنك المركزي، في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاثنين المقبل، لمناقشة دور البنك المركزي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لخدمة وتمويل قطاع المشروعات، والوقوف على ما قدمه البنك وما تم تنفيذه من مبادرة السيد رئيس الجمهورية (الـ200 مليار جنيه).

بينما تناقش اللجنة، الثلاثاء المقبل، دور كل من وزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، في إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية، بحضور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المعنى بإنشاء المجمعات الصناعية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتعرض وزيرة التخطيط، هالة السعيد، خطة الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، على لجنة الشئون الاقتصادية الثلاثاء المقبل.

من جهتها تستكمل لجنة الشئون الدينية، الاثنين المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، بحضور السيد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

أما لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فتناقش في اجتماعها صباح الأحد، مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن إصدار قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين في الولاية على "نفسه".

أما لجنة الخطة والموازنة، فتستكمل مناقشات الحساب الختامي للعام المالي الماضي، ومشروعات قوانين، فتناقش اللجنة السبت المقبل، الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة

الاقتصادية، من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2017/2018، والحساب الختامي للهيئة المصرية العامة للمساحة من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والحساب الختامي للهيئة القومية لسكك حديد مصر من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

كما تناقش في اليوم نفسه، الحساب الختامي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والحساب الختامي للهيئة الوطنية للإعلام من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

فيما تناقش اللجنة، الأحد، الحساب الختامي للهيئة العامة للسلع التموينية من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والحساب الختامي لهيئة الأوقاف المصرية من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

وتناقش لجنة الخطة أيضًا، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل المادة (58)، والمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى بحث أساليب تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2018/2019.

وتنظر اللجنة، الاثنين المقبل، الحساب الختامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والحساب الختامي للهيئة العامة للتنمية السياحية من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

بينما تنظر اللجنة، الثلاثاء المقبل، الحساب الختامي للهيئة المصرية العامة للبترول من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والحساب الختامي للهيئة العامة للتنمية الصناعية من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بالإضافة إلى التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2017/2018.

فيما تستمع لجنة الشئون الأفريقية لخطة وزارة الصناعة بشأن خطة وزارة التجارة بدعم وجه مصر لأفريقيا، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019، بينما تستمع الاثنين لرؤية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في الشأن الأفريقي، فيما تستمع الأحد إلى خطة وزارة الصحة والسكان لدعم توجه مصر لأفريقيا.

وتستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي مناقشة مشروع قانون الجامعات التكنولوجية، بينما تستكمل لجنة السياحة والطيران المدني مناقشة مشروع قانون السياحة الصحية، فيما تنظر لجنة أما لجنة الزراعة والري، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري، ومشروع قانون تحسين الأراضي، وتستكمل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.