النائب محمد مرعي: يجب تعديل القانون الخاص بجهاز تنمية المشروعات

قال الدكتور محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن البيئة التشريعية للقوانين الخاصة بالمشروعات الصغيرة تحتاج إلى تنظيم، موضحًا أن آخر قانون صدر ينظم المشروعات هو رقم 114 لسنة 2004.

وأضاف في لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأربعاء، أنه لابد من حدوث تطور تشريعي وإصدار قانون جديد لجهاز تنمية المشروعات، متابعًا: «لدينا أكثر من 10 أو14 وزارة كل وزارة عندها مسمى مختلف بقواعد مختلفة للمشروعات، التنمية المحلية عندها مشروعك، وجمعيتي في وزارة التموين، ده غير وزارتي الشباب والتضامن».

وأوضح أنه يجب إعادة تشريع قانون لتعريف المشروعات الصغيرة بما يتواكب مع المشروعات العالمية، ويتواكب مع الوضع الاقتصادي الموجود في مصر؛ لإحداث إنطلاقة حقيقة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة.

وتابع: «القانون الجديد يفض الكثير من الاشتباكات بين الوزارات، واجتماع البرلمان، وجهاز تنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة مع الرئيس وأخذ توصيات بعودة الجهاز لمجلس الوزراء، يتطلب وضع تشريع يقنن العمل في هذا المجال، وحل أزمة التراخيص للشباب حتى لا يصبح لدينا اقتصاد غير رسمي».