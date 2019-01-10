قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الإعلان عن تخفيضات السيارات الأوروبية، موجهًا نصيحة للمواطنين بالإقدام على خطوة الشراء اليوم قبل الغد بقوله: «انزلوا دلوقت عشان مترجعوش تندموا».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس الأربعاء، أن هذه الفترة أفضل وقت لشراء السيارات، معبرًا عن مدى قلقه من اتخاذ الحكومة أي إجراءات جديدة لحماية الصناعة المصرية بشكل يؤول إلى زيادة أسعار السيارات المستوردة الفترة المقبلة.

وأكد عضو «شعبة السيارات»، أن التخفيضات التي تم الإعلان عنها جميعها حقيقية ولن تتراجع أسعار السيارات مستقبلًا، قائلًا: «اللي مستني العربيات تنزل حتى 100 جنيه، الأسعار مش هتنزل تاني».