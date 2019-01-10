فرنسا تشكك في نتائج الانتخابات الرئاسية بالكونغو

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اليوم الخميس، عن تشككه في نتائج الانتخابات التي شهدتها الكونغو نهاية ديسمبر الماضي، والتي أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقال الوزير إن فوز المرشح المعارض فيليكس تشيسيكيدي "لا يتماشى مع النتائج التي قمنا بمراقبتها في أماكن مختلفة".

وأضاف لودريان: "أعتقد أن الشيء الأهم هو أن يكون هناك التزام بالهدوء. علينا تجنب المصادمات، ثم ينبغي أن يكون هناك توضيح بشأن هذه النتائج التي تتناقض مع ما تصورناه". وقال إنه يبدو أن مرشح المعارضة الآخر مارتن فايولو هو الفائز.

وقال الوزير في تصريحات إعلامية إن بلاده تتطلع إلى أن يكون لدى "القادة الأفارقة والمنظمات الأفريقية القدرة، على التحرك من أجل التأكد من أن هذه النتائج هي النتائج الحقيقية للانتخابات".

وأعلنت اللجنة الانتخابية في الكونغو الديمقراطية في ساعة مبكرة صباح اليوم فوز تشيسيكيدي. وأعلن فايولو عدم قبوله النتائج وقال إنه تم تزويرها.