ترامب يبقي على تهديده بإعلان حالة الطوارئ وسط محادثات بشأن الإغلاق الحكومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، إن الديمقراطيين والجمهوريين "يعملون معا" لحسم الجمود بشأن الانفاق على الحدود الجنوبية.

وتابع "أعتقد أننا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق، يمكننا أن نسلك ذلك المسار"، مضيفا أن لديه "الحق المطلق" لإعلان حالة طوارئ وطنية.

وقال إن نقطة البداية لإعلان حالة الطوارئ الوطنية هي الفشل في التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، كان ترامب قد قال في وقت سابق إنه لا يعتقد أن الأمر سيصل إلى هذا الحد.

ويجري الجانبان محادثات منذ أيام مع وجود مؤشرات محدودة على حدوث تقدم لكسر الجمود، الذي تسبب في إغلاق جزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية والذي دخل أسبوعه الثالث.