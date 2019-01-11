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ترامب بعد وصوله الحدود الجنوبية لبلاده: المكسيك ستدفع لبناء الجدار من خلال اتفاقية تجارية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 10 يناير 2019 - 11:50 م | آخر تحديث : الخميس 10 يناير 2019 - 11:50 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بعد وصوله إلى ولاية تكساس على الحدود مع المكسيك ولقائه مع عدد من المسؤولين، إن "المكسيك سوف تدفع لبناء الجدار من خلال اتفاقية تجارية".

وأضاف الرئيس الأمريكي، الذي عرض خلال حديثه نماذجا من الأموال والأسلحة المضبوطة، أن الجهود ستتواصل لبناء الجدار الحدودي "لأنه حق"، موضحًا أن خطة الإدارة الأمريكية حول ذلك تتضمن عددًا من الآليات من بينها توفير تكنولوجيا الكشف عن المخدرات حدوديًا.

وأشار ترامب إلى أن السلطات الأمريكية ضبطت فقط خلال العامين الماضيين عناصر مشتبه بها في قضايا بلغ عددها 100 ألف اعتداء، 30 ألف اعتداء جنسي، و4 آلاف جرائم قتل.

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