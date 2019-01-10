الكنيسة الكاثوليكية في الكونغو تشكك في نتائج الانتخابات الرئاسية

أكدت الكنيسة الكاثوليكية، ذات النفوذ في الكونغو، أن نتائج الانتخابات الرئاسية الصادرة عن لجنة الانتخابات لا تتطابق مع الإحصاءات التي جمعها مراقبو الكنيسة.