الكنيسة الكاثوليكية في الكونغو تشكك في نتائج الانتخابات الرئاسية

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أكدت الكنيسة الكاثوليكية، ذات النفوذ في الكونغو، أن نتائج الانتخابات الرئاسية الصادرة عن لجنة الانتخابات لا تتطابق مع الإحصاءات التي جمعها مراقبو الكنيسة.