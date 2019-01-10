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الكنيسة الكاثوليكية في الكونغو تشكك في نتائج الانتخابات الرئاسية

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 10 يناير 2019 - 4:45 م | آخر تحديث : الخميس 10 يناير 2019 - 4:45 م

أكدت الكنيسة الكاثوليكية، ذات النفوذ في الكونغو، أن نتائج الانتخابات الرئاسية الصادرة عن لجنة الانتخابات لا تتطابق مع الإحصاءات التي جمعها مراقبو الكنيسة.


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