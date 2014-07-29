البرلمان الهندي: تخصيص حصص في الوظائف للهندوس من الطبقة العليا

وافق أعضاء مجلس الشيوخ في الهند أمس الأربعاء، على تشريع لتخصيص حصص من الوظائف الحكومية والأماكن بالجامعات لبعض من أفراد الطبقة العليا للهندوس.

وتتمتع الهند بسياسة عمل إيجابية حيث تتضمن حصص للطبقات الاجتماعية التي تتعرض للتمييز الاجتماعي لقرون. ومنذ التسعينيات، اتسعت هذه السياسة لتشمل الطبقات الأكثر تراجعا من الناحية الاجتماعية والتعليمية.

وحاليا توجد حصص مخصصة تصل نسبتها إلى 5ر49 من الوظائف الحكومية والأماكن في المؤسسات التعليمية.

وبموجب الحصة الجديدة المخصصة للطبقات الأكثر احتياجا من الناحية الاقتصادية، سيتمتع أفراد الطبقات العليا من الطائفة الهندوسية بنسبة إضافية تقدر بنحو 10 في المئة.

ويرى منتقدون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لاجتذاب الطبقة العليا من الهندوس من حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي تعرض لسلسلة من الهزائم في انتخابات الولايات الحاسمة التي أجريت الشهر الماضي.

وقال مشرعون من أحزاب المعارضة في البرلمان الهندي إن الحصص الجديدة لم تخضع لأبحاث كافية، وهي بلا جدوى، بالنظر إلى معدلات البطالة المرتفعة في البلاد.

وتتطلب خطة الحصة الجديدة التي تبلغ نسبتها 10 بالمئة، والتي وافقت عليها حكومة مودي، الاثنين الماضي، تمريرها في البرلمان نظرا لأن الدستور يحدد الحد الأقصى للوظائف والأماكن بالجامعات المخصصة لفئات معينة بنسبة 50 بالمئة.