الخطوط الجوية الإندونيسية تبدأ تقديم حفلات موسيقية على رحلاتها الداخلية

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بدأت شركة الطيران الوطنية الإندونيسية تقديم حفلات موسيقية أثناء رحلاتها الداخلية، في محاولة لجذب مزيد من المسافرين من جيل الألفية.

وأفادت الخطوط الإندونيسية "جارودا" بأن الحفل الأول على متن طائراتها أحياه المغني الإندونيسي "أبدول" وكان خلال رحلة من جاكرتا إلى دنباسار أمس الأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أسكارا داناديبوترا: "نأمل في أن نتمكن من خلال إقامة حفلات موسيقية حية من تقديم تجربة جديدة ومثيرة لركابنا".

وأضاف أن شركة الطيران أرادت تقديم مواهب موسيقية إندونيسية صاعدة على متن طائراتها في إطار مبادرة "# جيا كوستيك".

وسجلت "جارودا" خسائر بلغت 5. 216 مليون دولار في عام 2017 و114 مليون دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2018.

وتضرر الوضع المالي للشركة جراء حملة توسعات طموحة خلال السنوات الأخيرة.