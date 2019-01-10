براءة مرشد الإخوان وباسم عودة و7 آخرين في «أحداث مسجد الاستقامة»

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم ببراءة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ووزير التموين السابق باسم عودة و7 آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية "أحداث مسجد الاستقامة".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

وفي أكتوبر 2016 قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و6 آخرين من قيادات الجماعة، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، في قضية أحدث العنف التي شهدها محيط مسجد الاستقامة بالجيزة إبان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه.

وتضمن حكم النقض، القضاء بإلغاء حكم الجنايات الصادر ضد كل من: محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رشوان ومحمد جمعة وباسم عودة وعبدالرازق محمود، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.

كما تضمن عدم جواز نظر طعن القيادي الإخواني عصام العريان، لاعتبار الحكم الصادر بحقه من الجنايات جاء غيابيًا لعدم حضوره جلسة المرافعة عنه.