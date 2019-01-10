إيران تؤكد احتجاز مواطن أمريكي لديها

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أكدت إيران تقريرا أفاد بأن المواطن الأمريكي مايكل آر. وايت تم احتجازه في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس الأربعاء إنه تم إطلاع مكتب رعایة المصالح الأمريكیة (السفارة السویسریة) في طهران على هذه القضية.

وأضاف في بيان أن التفاصيل المتعلقة بالقبض ، بما في ذلك سبب احتجاز الأمريكي، سيتم اعلانها في الوقت المناسب من قبل السلطات المختصة.

وأشار المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة إلي "القضایا الخاطئة التی أوردتها بعض وسائل الإعلام الأمريكیة خلال الأیام الماضیة والتي ترافقت مع إثارة الأجواء وتصعید االحرب النفسیة ونشر أكاذیب ممنهجة تزعم أن ظروفه سیئة وأنه یتعرض للأذى والتعسف".

وتابع "إننا نفند بشدة مثل هذه التقاریر الكاذبة والخاطئة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وذكر قاسمی إن السلطات القانونیة ذات الصلة تجري البت فی ملف هذا الشخص حاليا وفي حال الانتهاء من ذلك سیتم الإعلان عنه من قبل المراجع المعنیة في الوقت اللازم.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن والدة المحارب القديم بقوات البحرية (46 عاما) من كاليفورنيا قدمت بلاغا بشأن اختفائه بعدما لم يتمكن من اللحاق برحلة العودة من إيران عبر دبي في يوليو.

وقالت جوان وايت إن ابنها كان في رحلة لرؤية صديقته الإيرانية التي زارها خمس أو ست مرات في البلاد.