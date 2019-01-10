تقارير: العثور على 20 جثة لأفراد عصابات في شمال شرق المكسيك



ذكرت وسائل إعلام محلية في المكسيك، أن جنودا اكتشفوا رفات 20 شخصا عقب قتال محتمل بين عصابات إجرامية في شمال شرق البلاد.

وقد تم دفن سبعة عشر جثة، كما اكتشفت قوات الأمن خمس مركبات محترقة، وفقا لقناة "تيليفيسا" التليفزيونية. ولم يتضح عدد الجثث التي كانت داخل تلك المركبات.

وجرت عملية الاكتشاف في بلدية ميجويل أليمان بولاية تاموليباس التي تتاخم ولاية تكساس الأمريكية.

ويعتقد أن الضحايا قد قتلوا خلال معركة بين عصابات متنافسة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. ولم تكن هناك مبدئيا معلومات رسمية بشأن القضية.

وتعمل عصابات إجرامية في تاموليباس، وتقوم بعمليات تهريب للمخدرات والمهاجرين وبيع وقود مسروق في السوق السوداء.