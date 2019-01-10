مركز أبحاث فلسطيني: مخطط استيطاني للاستيلاء على 139 كيلومترا وسط الضفة

قال "مركز أبحاث الأراضي في القدس" إن وزارة المالية الإسرائيلية، منحت الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني، يهدف إلى الاستيلاء على حوالي 139 دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) من أراضي قرية دير دبوان، شرق محافظة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأوضح المركز، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الأراضي المستولى عليها تقع حسب المخطط التفصيلي ضمن أراضي قرية "دير دبوان"، مشيرا إلى أن تحليل المخطط التفصيلي المطروح، يظهر أن سلطات الاحتلال تهدف من خلاله إلى ربط مستعمرة "معاليه مخماس" بمستعمرة "متسبيه داني".

ولفت إلى أن المخطط يظهر أن سلطات الاحتلال خصصت ضمن المشروع نحو (48 دونما) لإقامة مبان ومؤسسات عامة، و(26 دونما) لإقامة طريق جديد، و(15 دونما) لإقامة مناطق للتنزه، فضلا عن تخصيص مساحات أخرى لإقامة مواقف للمركبات وأماكن تجارية للمستوطنين.