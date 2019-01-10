اقتصادي ألماني بارز يدعو إلى وضع استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع الصين

دعا رئيس اللجنة الألمانية الاقتصادية لدعم العلاقات مع دول آسيا، الأوساط الاقتصادية والسياسية، إلى وضع استراتيجية مشتركة طويلة المدى للتعامل مع الصين.

وقال جو كايزر، الذي يرأس أيضا شركة "سيمنس" الألمانية للصناعات الهندسية والإلكترونية لوكالة الأنباء الألمانية: "إننا بحاجة لتقييم شامل ومختلف للتعامل مع الصين، لصالح ألمانيا وأوروبا، على أن يشمل ذلك أيضا التقييم السياسي والاقتصادي للفرص الكبرى، وكذلك للتحديات".

وتطرق كايزر إلى الدمج المخطط له بين قسمي القطارات بشركتي "سيمنس" و"ألستوم" الفرنسية، وقال: "التشكيل المستهدف لبطل أوروبي يعمل عالميا في مجال تقنية السكك الحديدية، سوف يصبح حالة اختبار بارزة للتحقق مما إذا ما كان الاتحاد الأوروبي تفهم الطريقة التي يتوصل بها المرء لردود مستدامة من خلال سياسة مؤسسية حكيمة ومصممة للمدى الطويل".

ويستهدف الاندماج بين الشركتين الألمانية والفرنسية تشكيل كيان أوروبي، قادر على مواجهة المنافسة المتزايدة من جانب الصين، التي شهدت اندماج أكبر شركتين لصناعة القطارات بها في عام 2016 لتشكيل مجموعة "سي.آر.آر.سي" العملاقة.