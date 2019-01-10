ركز وزير الخارحية الأمريكي، مايك بومبيو، فى كلمته، اليوم، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على انتقاد سياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، تجاه المنطقة.

وهاجم "بومبيو"، سياسة إيران المزعزعة للاستقرار، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن عهد التراجع الأمريكي انتهى، وأن الإدارة الحالية برئاسة الرئيس دونالد ترامب أعادت لأمريكا دورها.

وقال بومبيو، إن "24 شهرا من حكم ترامب أعادت لأميركا دورها"، واصفا الولايات المتحدة أنها "قوة للخير في الشرق الأوسط"، مضيفا: "لم نكن يوما قوة احتلال".

وأوضح بومبيو، أن عصر العار الأمريكي انتهى فى إشارة لعهد أوباما، مشيرًا إلى سعي إدارة بلاده العمل على إحياء العلاقات الاستراتيجية بدول المنطقة لمواجهة التحديات.

وتابع الوزير بومبيو: "حربنا ضد داعش ستستمر ومصر والولايات المتحدة سيعملان معا لتسوية القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط"، مشددا على أن بلاده ستظل شريكا راسخا في الشرق الأوسط.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي، صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة في القاهرة وأعقبه لقاء مع نظيره سامح شكري.