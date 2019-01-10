قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى ألمانيا، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى برلين تأتي للبناء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الناجحة في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الماضي، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خاصة فيما يتعلق بملفي التعاون الاقتصادي والانمائي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس الأربعاء، أن برنامج رئيس الوزراء حافلًا باللقاءات وسيبدأ اليوم بحفل افتتاح بطولة كأس العام لكرة اليد، والتي سيطلق بدايتها الرئيس الألماني، والترويج لتنظيم مصر بطولة 2021.

وتابع أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء عددًا من كبار المسؤولين ومنهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أما غدًا الجمعة سيعقد لقاءات ثنائية تضم نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية الألماني لمناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنمائية.

وأكد أن ألمانيا من الدول الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقدمت قرضًا لدعم الموازنة المصرية في إطار اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن الزيارة تتناول ملفات أخرى هامة مثل تطوير التعليم وتشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار في مصر.

وأشار إلى عقد رئيس الوزراء لقاءات مع الشركات الألمانية المتخصصة في مجال تدوير المخلفات واستغلال النفايات الصناعية والعضوية والمنزلية كمدخلات جديدة في الإنتاج، لنقل وتوطين هذه التكنولوجيا الحديثة في مجال معالجة المخلفات إلى مصر.

وواصل أن «مدبولي» سيلقتي أيضًا الشركات الرائدة في صناعة السيارات للتعرف على الجديد في صناعة السيارات الكهربائية في مصر وأنظمة النقل الذكية وتطبيقها في المدن الجديدة التي تنشأها الدولة.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، إلى برلين لحضور مراسم افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة بألمانيا والدنمارك في الفترة من 10 إلى 27 يناير الجاري.