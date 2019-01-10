وزير الخارجية اليمني: الحوثيون يهددون اتفاق السويد بشأن الحديدة

قال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، خالد اليماني، اليوم الخميس، إن جماعة الحوثي ترفض الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، غربي البلاد، وأنها تهدد بذلك اتفاق السويد.

وكتب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تعليقا على جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أمس بشأن الأزمة اليمنية: "مر قرابة شهر منذ اتفاق ستوكهولم حول الحديدة، والحوثيون يستمرؤون التعنت ورفض الانسحاب من الموانئ والمدينة".

وأضاف أن "الحوثيين يهددون اتفاق السويد والخطوات القادمة للعملية السياسية"، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي تعرض جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث للفشل، وأن "الجماعة لا تريد السلام".

يعد هذا أول موقف حكومي يمني بعد جلسة مجلس الأمن أمس، التي قدم لها جريفيث إحاطته حول الوضع في البلاد.

وقال جريفيث في الإحاطة إن الهدنة، التي تشهدها الحديدة، "تدلل على جدية التزام الأطراف باتفاق ستوكهولم"، وقال إنه يعتزم العمل مع الطرفين للتوصل لاتفاقات حول دعم البنك المركزي اليمني وإعادة فتح مطار صنعاء.