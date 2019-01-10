الخميس 10 يناير 2019 7:47 م القاهرة القاهرة 14.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

تقرير: وصول 51 مهاجرا إلى جنوب إيطاليا بعد جنوح قاربهم

أرشيفية
أرشيفية
روما - د ب أ
نشر فى : الخميس 10 يناير 2019 - 7:37 م | آخر تحديث : الخميس 10 يناير 2019 - 7:37 م

أفادت تقارير بأن نحو 51 مهاجرا هبطوا على شواطئ جنوبي إيطاليا، اليوم الخميس، بعد أن جنح قاربهم قرب الساحل الشرقي لمنطقة كالابريا.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، فإن المهاجرين تلقوا المساعدة من قبل سكان محليين، واثنين من ضباط شرطة" جوارديا دي فينانتسا" التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، حيث تم إنقاذ طفل ووالدته كانا محاصرين على ظهر القارب.

وتم الإبلاغ عن فقدان أحد المهاجرين في البحر.

وأضافت وكالة(أنسا) أنه تم القاء القبض على روسيين اثنين لدى نزولهما بأحد الفنادق للاشتباه في تسييرهما للقارب، واتهامهما بالتحريض على الهجرة غير الشرعية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك