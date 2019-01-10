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نائب الرئيس السوداني يبحث الأوضاع السياسية والأمنية بولاية شرق دارفور

أ ش أ
نشر فى : الخميس 10 يناير 2019 - 11:38 م | آخر تحديث : الخميس 10 يناير 2019 - 11:38 م

بحث بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بولاية شرق دارفور .
واطلع صالح - خلال لقائه اليوم الخميس بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بوالي شرق دارفور أنس عمر - على سير تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن المشروعات الكبرى المزمع تنفيذها خلال عام 2019 .
ووجه صالح، بتخفيف معاناة المواطنين من خلال توفير السلع الاستراتيجية وضمان تدفقها بصورة منتظمة.
وقال الوالي - في تصريح صحفي - إن الولاية بجميع محلياتها تنعم باستقرار شامل، ولم تشهد ندرة في أي من السلع الأساسية رغم الظروف التي مرت بها البلاد في هذا الصدد.

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