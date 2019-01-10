نائب الرئيس السوداني يبحث الأوضاع السياسية والأمنية بولاية شرق دارفور

بحث بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بولاية شرق دارفور .

واطلع صالح - خلال لقائه اليوم الخميس بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بوالي شرق دارفور أنس عمر - على سير تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن المشروعات الكبرى المزمع تنفيذها خلال عام 2019 .

ووجه صالح، بتخفيف معاناة المواطنين من خلال توفير السلع الاستراتيجية وضمان تدفقها بصورة منتظمة.

وقال الوالي - في تصريح صحفي - إن الولاية بجميع محلياتها تنعم باستقرار شامل، ولم تشهد ندرة في أي من السلع الأساسية رغم الظروف التي مرت بها البلاد في هذا الصدد.