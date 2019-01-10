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تأجيل إبرام اتفاقية برلمانية بين ألمانيا وفرنسا

برلين - د ب أ
نشر فى : الخميس 10 يناير 2019 - 8:17 م | آخر تحديث : الخميس 10 يناير 2019 - 8:17 م


قال البرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الخميس، إن اتفاقية برلمانية كان مقررا إبرامها في 22 من يناير الجاري بين برلماني ألمانيا وفرنسا تم تأجيلها.

وأضاف البوندستاج، أن اقتراحا بهذا التأجيل من رئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله والجمعية الوطنية الفرنسية تمت الموافقة عليه.

كان هذا التأجيل ضروريا بعد أن حدد كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون اليوم ذاته لتوقيع نسخة جديدة من اتفاقية الإليزية لسنة 1963 للصداقة بين البلدين في مدينة آخن الألمانية.

وكان البرلمان الألماني انتقد تحديد نفس اليوم لحدثين كبيرين بين فرنسا وألمانيا.

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