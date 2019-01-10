انعقاد أول معرض صيني أفريقي للاقتصاد والتجارة في يونيو القادم

أعلنت مقاطعة "هونان" بوسط الصين اليوم الخميس أنها ستستضيف النسخة الأولى من معرض الاقتصاد والتجارة الصيني الأفريقي في الفترة ما بين 18 و20 يونيو من العام الجاري، وذلك في مدينة "تشانجشا" عاصمة المقاطعة.

وسيغطي المعرض مساحة 50 ألف متر مربع، حيث يشمل 6 مناطق بما فيها منطقة أجنحة الدول الأفريقية، ومنطقة عرض الإنجازات المحققة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني والأفريقي، فيما ستقدم اللجنة المنظمة للمعرض الأراضي وبناء الأجنحة بشكل مجاني.

وشهدت مقاطعة "هونان" نموا متسارعا في التجارة والاستثمار مع الدول الأفريقية، حيث سجلت نموا أكثر من 50% سنويا في قيمة التجارة في الأربعة الأعوام الماضية، بقيمة إجمالية بلغت 8ر2 مليار دولار في عام 2018، وقام ما يزيد عن 120 مؤسسة من مقاطعة "هونان" باستثمارات في أفريقيا بلغت قيمتها التعاقدية حوالي مليار دولار.

ومن المقرر بدءا من العام الجاري، إقامة معرض الاقتصاد والتجارة الصيني الأفريقي في المقاطعة الصينية كل عامين.