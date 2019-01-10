مصدر أمني عراقي: العثور على جثث غرب قضاء بيجي

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين أمس الأربعاء، العثور على ثلاث جثث تعود لمدنيين غربي قضاء بيجي 220 كيلومترا شمال بغداد.

وقال المصدر إن "رعاة أغنام أبلغوا قوات الشرطة مساء أمس بوجود ثلاث جثث تعود لمدنيين في أماكن متفرقة غربي ناحية الصينية 10 كيلومترا غربي قضاء بيجي.

وأوضح أن "الجثث أظهرت تعرضها لإطلاق نار من الخلف وقد كُبّ اصحابها على وجوههم"، مشيرا إلى أن عناصر داعش اختطفوا قبل نحو أربعة أيام، ثلاثة مدنيين في المنطقة ذاتها".

وما زال تنظيم داعش ينشط في المناطق الغربية لمحافظة صلاح الدين لا سيما المناطق القريبة من الحدود الإدارية لمحافظتي نينوى والانبار، بالرغم من العمليات العسكرية العديدة التي نفذتها القوات الأمنية العراقية في المنطقة.