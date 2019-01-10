رئيس الوزراء المجري: نريد تحويل الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي لتصويت على الهجرة

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قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده تريد تحويل الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي لتصويت على الهجرة.

وقال أوربان في مؤتمر صحفي في بوادبست اليوم الخميس إن المجر تهدف لضمان شغل المرشحين الرافضين للهجرة أغلبية مناصب البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي. ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل.

وأضاف أنه يوجد حاليا في أوروبا معسكر "الديمقراطيين المسحيين" ومنهم حزبه فيديز، يواجه "حضارة مسيحية مسلمة مختلطة".

وأشار أوربان إلى البرازيل بصفتها نموذج للمجتمع الديمقراطي المسيحي الحديث، بعد تولي الرئيس اليميني المتشدد جايير بولسونارو.

ويترأس أوربان كتلة الدول الأوروبية التي تعارض وصول الملايين من اللاجئين لأوروبا عبر البلقان، على الجزء الجنوبي الشرقي ابتداء من 2015.