سفير الصين: علاقتنا مع مصر أكثر من ممتازة والدبلوماسية المصرية ناجحة ومتعاونة



أكد وانج كون سفير الصين في فيينا أن العلاقات بين مصر والصين أكثر من ممتازة، وتشهد تطورات إيجابية متلاحقة على كافة المستويات، مشيرا إلى عمق الاتصالات والزيارات المتبادلة على أعلى مستوى بين القيادات في البلدين.

وقال كون، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن العلاقة بين القاهرة وبكين تتقدم إلى الأمام دوما، مشيرا إلى أن علاقة الصداقة بين البلدين تزداد قوة ومتانة وهناك توافق واسع في الرؤى تجاه العديد من القضايا الدولية.

وأضاف: "الدبلوماسيين المصريين الذين نلتقي بهم في فيينا أو في عواصم عالمية أخرى نلمس منهم تعاونا واسعا ومهارات فائقة في دعم العلاقات الدولية".

وقال السفير الصيني إن بلاده تدعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية وإنهاء الحرب في سوريا، مشيرا إلى أن الصين تقود اتصالات دولية على أعلى مستوى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط باعتباره يقود إلى السلام في العالم أجمع.

وأشار كون إلى أن بلاده تقدم كل المساندة للقضايا العربية والشرق أوسطية، ومنها قضايا مثل منع انتشار التسلح النووي وتسوية كافة الصراعات الأهلية والإقليمية.

ودعا السفير الصيني إلى سرعة إنهاء الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة من أجل إنقاذ الاقتصاد العالمي وتحفيز معدلات النمو خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن الصين ستظل تلعب دورا قياديا في دعم النمو الاقتصادي.