ارتفاع معدل التضخم في رواندا خلال ديسمبر

أعلن مكتب الإحصاءات في رواندا، اليوم الخميس، أن معدل التضخم في البلاد سجل ارتفاعا خلال شهر ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية عن المكتب القول، إن مؤشر أسعار المستهلكين في رواندا، وهو المؤشر الرئيسي لقياس التضخم، قد ارتفع بنسبة 1.1% الشهر الماضي مقارنة بـ 0.1% في نوفمبر الماضي.

وجاء في تقرير المكتب أن أسعار المياه والكهرباء والغاز ارتفعت بنسبة 2.5% على أساس سنوي، ولكنها تراجعت بنسبة 0.1% على أساس شهري. كما ارتفعت تكلفة النقل بنسبة 9.5% على أساس سنوي وبنسبة 0.1% على أساس شهري.

وأظهرت البيانات أن أسعار البضائع المحلية قد شهدت ارتفاعا بنسبة 0.5%، كما زادت أسعار البضائع المستوردة بنسبة 3.4% على أساس سنوي.