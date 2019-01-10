وزيرة الهجرة: اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية ضربة قاضية للمغرضين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية تعد ضربة قاضية للمغرضين وكل من يحاولون التصيد للدولة المصرية.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس الأربعاء، أن مصر تواجه الأفكار التكفيرية والمضادة للدولة من خلال المواطنة وحرص رئيس الجمهورية على مشاركة كل أبناء الوطن في احتفالاتهم الدينية.

وأشارت إلى الجهود المصرية لمواجهة الطائفية، والتي منها الانتهاء من قانون بناء الكنائس بعد انتظار 150 عامًا، وترميم الكنائس التي ضربت بيد الإرهاب، متابعة أن توجيه أول ضربة جوية عسكرية لصالح مدنيين كانت لصالح الأقباط المصريين الذين تم قتلهم على يد تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 602 لسنة 2018، بإنشاء لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية كل من ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني.