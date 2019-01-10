هيئة تحرير الشام تطالب فصائل المعارضة بتسليم أخر مدينتين تحت سيطرتها في إدلب

أمهلت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) فصائل المعارضة التي تسيطر على مدينتي معرة النعمان وأريحا، 24 ساعة لتسليم أخر مدينتين تحت سيطرتها في محافظة إدلب شمال غربي سورية.

وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "هيئة تحرير الشام أعطت مساء أمس الأربعاء فصائل الجبهة الوطنية للتحرير مهلة 24 ساعة تنتهي مساء الخميس، لتسليم مدينتي معرة النعمان وأريحا في ريف إدلب الشرقي، وتسمح بخروج المقاتلين الذين يرغبون المغادرة إلى منطقة عفرين ومناطق درع الفرات في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وتسليم والسلاح الثقيل والمتوسط وجميع المباني الحكومية لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام ".

وأكدت المصادر أن "بعض فصائل الجبهة الوطنية للتحرير ربما يوافقون على تسليم المدينتين دون قتال حرصا على سلامة المدنيين وتجنيبهم العمليات العسكري بعد الحشود التي دفعت بها هيئة تحرير الشام التي باتت تسيطر على جميع مناطق محافظة إدلب عدا المدينتين ".

وأوضحت المصادر أن "فصائل أخرى بالجبهة الوطنية وأبرزها أحرار الشام وجيش النصر وفيلق الشام وصقور الشام التي لا تزال لديها أكثر من 6 آلاف مقاتل ترفض التسليم والخروج وتستعد لقتال هيئة تحرير الشام".

وتضم الجبهة الوطنية للتحرير عددا من الفصائل الموجودة في أريحا ومعرة النعمان وأخرى قدمت من مناطق محافظة إدلب بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على المحافظة ومنها صقور الشام ، أحرار الشام ، فيلق الشام ، جيش الأحرار ، جيش إدلب الحر، جيش النخبة، جيش النصر وفصائل أخرى كتجمع داريا ولواء الحرية .

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لـ (د.ب. أ) إن " طلب هيئة تحرير الشام تسليم المدينتين هو إنذار لجميع فصائل الجبهة، ومن يطلب التسليم لا يرسل أرتالا عسكرية تقدر بأكثر من 10 آلاف مقاتل ".

وأضاف :"حددت هيئة تحرير الشام صباح الخميس موعداً لتلقي الرد على الطلب، وإذا لم يصلها الرد فأنها ستقوم باقتحام المدينتين".

وبدأت هيئة تحرير الشام منذ بداية الأسبوع الماضي عملية عسكرية للسيطرة على مناطق محافظة إدلب وريفي حلب وحماة.