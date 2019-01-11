تهاني الجبالي: بشار الأسد سيدخل التاريخ لأنه واجه مؤامرة على بلاده

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، إن الرئيس السوري بشار الأسد سيدخل التاريخ، لأنه استطاع الصمود في مواجهة مؤامرة على سوريا.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن «المؤامرة لم تكن حربًا من أجل سوريا، وإنما كانت حربًا على سوريا»، موضحة أن هذه المؤامرة شاركت فيها قوى متعددة من أجل تدمير هذه الدولة المركزية المهمة في المنطقة العربية.

واستطردت أن من عزلوا سوريا من الجامعة العربية عليهم أن يدركوا أنها أكبر من الجميع، متابعة: «سوريا حين تعود بجيشها ومؤسساتها الوطنية ليست سوريا بشار الأسد، وإنما سوريا العربية»، وفقًا لتعبيرها.

وعقبت أن «التاريخ والجغرافيا يقرران أنه لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون سوريا، فالذين أردوا هزيمة سوريا، كانوا يريدون هزيمة الأمة العربية»، مشيرة إلى ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية مرة أخرى، بعد إعادة كل الدول العربية لعلاقاتها مع سوريا الدولة.