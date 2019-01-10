روسيا: الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونجو الديمقراطية مرحلة مهمة لتسوية الوضع بالبلاد

اعتبرت روسيا أن انتهاء انتخابات الرئاسة في جمهورية الكونجو الديمقراطية بمثابة مرحلة مهمة في التسوية التدريجية للوضع بهذا البلد الإفريقي الكبير، الذي يعاني منذ عقود من توترات سياسية داخلية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تتطلع إلى مزيد من التقدم للمجتمع الكونجولي على مسار التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن رئيس حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي" فيليكس تشيسيكيدي حصل على 38.6% من الأصوات، وحصل المرشح عن ائتلاف المعارضة "لاموكا" مارتن فايولو على 34.8%، بينما حصل زعيم "الجبهة المشتركة للكونجو" امانوئيل رامزاني شادري على 23.8%.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في جمهورية الكونجو الديمقراطية قد نشرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 30 ديسمبر الماضي وأعلنت فوز مرشح المعارضة فيليكس تشيسيكيدي برئاسة الجمهورية، ووفقا لقانون الانتخابات في جمهورية الكونجو الديمقراطية يتعين أن توافق المحكمة الدستورية على نتائج التصويت الرسمية، وبعد ذلك يتم تنصيب رئيس الدولة المنتخب، ومن المقرر أن تعلن المحكمة النتائج النهائية لهذه الانتخابات بحلول 15 يناير الجاري.