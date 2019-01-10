كندا وأوكرانيا توسعان نطاق اتفاقية التجارة الحرة

أعلن السفير الأوكراني لدى كندا أندريه شيفشينكو، أن أوكرانيا وكندا ستجريان محادثات خلال العام الجاري لتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بينهما لتشمل مجال الخدمات والاستثمار.

وقال شيفشينكو -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "إن اتفاقية التجارة الحرة بين أوكرانيا وكندا تنص على أنه بعد سنتين من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتم مراجعتها للنظر في إمكانية تغييرها أو تمديدها، إننا بالفعل لدينا ترتيب سياسي لتوسيع نطاق الاتفاقية لتشمل مجالات الاستثمار والخدمات".

وأوضح الدبلوماسي الأوكراني أن تلك الأخبار جيدة بالنسبة لخبراء تكنولوجيا المعلومات الأوكرانيين، وكذلك بالنسبة لجميع ممثلي قطاع الخدمات في أوكرانيا، لأنه في تلك الحالة سيتمكنون من العمل في أفضل ظروف ممكنة مع كندا".

وأضاف شيفشينكو أن "الاتفاقية ستكمل سنتين في أغسطس المقبل، ولدينا الفرصة لتوسيع نطاقها خلال العام الجاري".

يُشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وأوكرانيا دخلت حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2017، ورفعت كندا على الفور 98 بالمائة من الرسوم الجمركية على البضائع الأوكرانية، وألغت أوكرانيا 72 بالمائة من الرسوم على البضائع الكندية في السوق الأوكرانية.