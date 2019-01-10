أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، ارتفاع حجم الصادرات المصرية بنسبة 11.6% ، لتصل إلى ‏25 مليار دولار‏ خلال عام 2018،مقارنة بـ ‏22.4 مليار دولار‏ خلال عام 2017.

وذكر المركز الإعلامي، في الانفوجراف الذي نشره اليوم الخميس على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي "الفيسبوك" حول إنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2018، أنه تم إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" بهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة.

وأشار إلى أنه تم زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، من خلال وصول قيمة التعاقدات التصديرية للشركات المصرية بألمانيا إلى ‏130 مليون دولار، وإتاحة 104 فرص تصديرية بقيمة ‏75 مليون دولار بواسطة جهاز التمثيل التجاري.

ولفت إلى إلى أنه تم رفع الحظر الروسي المفروض على تصدير البطاطس المصرية، وإلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السودان ، ورفع كندا الحظر المفروض على الشحن التجاري الجوي لرحلات مصر ‏للطيران.

وتابع أنه تم إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتوقيع على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.‏

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،أنه جاري تنفيذ ‏4 آلاف و330 مصنعا بـ 13 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 12 محافظة بهدف إحداث طفرة صناعية محلية، وتوفير 40 ألف فرصة عمل، فضلا عن الحد من الاستيراد من الخارج.

وأشار إلى أن إنشاء مدينة الأثاث بدمياط -من أبرز المشروعات المنفذة- التي بلغت تكلفتها 2.5 مليار جنيه وتحتوي ‏على 1400 وحدة صناعية على مساحة 331 فدانا.

وأكد المركز - في سياق متصل - أنه تم توقيع عقد تجميع السيارة "كيا" في مصر بنسبة مكون محلي 45%‏ باستثمارات بلغت قيمتها ‏4.2 مليار جنيه، وبحجم إنتاج سنوي يبلغ 15 ألف سيارة، لافتا إلى وصول تكلفة إنشاء مدينة الروبيكي إلى ‏2.2 مليار جنيه، فيما بلغت أعمال ترفيق المناطق الصناعية بـ 5 محافظات ‏72 مليون جنيه.

وبين أن قيمة الإيرادات التي تحققت من الشحن بلغت 720 ألف طن فوسفات بعد تطوير ميناء سفاجا‏ ‏50 مليون جنيه.