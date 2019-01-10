نائب رئيس الصين: العلاقات بين بكين وواشنطن تقف عند نقطة انطلاق جديدة



قال نائب الرئيس الصيني "وانغ تشي شان" إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تقف عند نقطة انطلاق جديدة، داعيا إلى تعزيز التعاون العملي بين البلدين.

وأضاف شان، في تصريحات خلال مشاركته في حفل استقبال أقيم اليوم الخميس، في بكين بمناسبة الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة بحضور السفير الأمريكي لدى الصين "تيري برانستاد"- أنه يتعين على الجانبين التكيف مع الواقع الجديد، والسعي للأرضية المشتركة وتوسيعها بشكل مستمر، ومواصلة تعميق وتعزيز التعاون العملي لتوفير شعور أكبر بالإنجازات لشعبي البلدين.

وأكد شان،أن التعامل مع النزاعات من خلال الحوار والتشاور هو مفتاح لضمان تنمية صحية ومستقرة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة.